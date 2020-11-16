«Как сельди в бочке»: в Сыктывкаре скандально открылся ковидный центр

По словам пациентки, рядом с ней, плечом к плечу, ждали приёма обычные пациенты, которые закрывали больничный лист, к примеру, с гипертонией. Кто даст гарантию, что все эти люди после посещения ковидного центра останутся «чистыми»? Фото: Валентина Дёмина.

В понедельник, 16 ноября, в столице Коми открыли амбулаторный ковидный центр — переоборудовали под возможных коронавирусных пациентов поликлинику по улице Карла Маркса. По задумке властей, здесь должны принимать пациентов исключительно с гриппом и ОРВИ, пневмонией и ковидом. Как получилось на деле, расскажет «Комсомолка».

Шесть часов ожидания

— Мы стоим тут уже шесть (!) часов, все переругались, дышать нечем, а уж тем более в масках, — массово жалуются пациенты ковидного центра, пришедшие в начале недели на приём к врачу. — Народу километр, принимают три кабинета для вторичных пациентов одной очередью, уже всё перепуталось.

Сыктывкарка Валентина Дёмина в ковидный центр пришла на повторный приём. На прошлой неделе у женщины начала скакать температура и совершенно пропало обоняние и вкус. С субботы её «футболят» туда-сюда по поликлиникам: то на Ленина, то на Карла Маркса.

Волну народного гнева вызывает и тот факт, что район для ковидного центра подобран крайне неудачно. Фото: Валентина Дёмина.

— Я совершенно ничего не чувствую, вся еда как пластилин, — рассказала «КП-Коми» Валентина. — Хотела вызвать врача на дом, позвонила на Карла Маркса, мне сказали «Идите на приём на Ленина». В субботу на Ленина мне выписали больничный лист и направили сдавать мазок на Карла Маркса. А тут каждую минуту приходят новенькие и кричат по старинке: «Кто последний?». Даже электронную очередь не сообразили сделать.

Получается, что женщина, возможно инфицированная коронавирусом, с отмашки медиков гуляет по городу, сидит в очередях и заражает остальных? По словам Валентины, рядом с ней, плечом к плечу, ждали приёма обычные пациенты, которые закрывали больничный лист, к примеру, с гипертонией. Кто даст гарантию, что все эти люди после посещения ковидного центра останутся «чистыми»?

Пилотный проект

По словам главы республики Владимира Уйбы, открытие ковидного центра — пилотный для региона проект, который должен снизить нагрузку на амбулаторное звено. Сейчас плановая помощь и приём хронических больных будет в подразделениях на Покровском бульваре, улицах Тентюковская, 95, Коммунистическая, 41, Ленина 75а и Куратова, 18.

Увы, на практике попасть на приём к терапевтам и узким специалистам Сыктывкарской городской поликлиники в последние полгода весьма проблематично.

— Я с лета попасть не могу на приём: ни специалистов, ни терапевтов ещё с августа не стало. Также с лета жду номерок к онкологу и урологу. Когда я попала к терапевту с проблемами, она мне отказалась выписывать направление на кровь, сославшись на то, что я недавно сдавала этот анализ, хотя это было год назад. Я уже не надеюсь на качественное медицинское обследование, — поделилась сыктывкарка Анна Разманова.

На практике попасть на приём к терапевтам и узким специалистам Сыктывкарской городской поликлиники в последние полгода весьма проблематично. Фото: http://photos.wikimapia.org.

Действительно

Волну народного гнева вызывает и тот факт, что район для ковидного центра подобран крайне неудачно. Во-первых, район густонаселённый, рядом — с десяток многоквартирных домов: комплекс «Столичные высоты», «Прага-1» и «Прага-2», ЖК «Семейный», «Лондон» и многие другие. В одном таком доме размещается, на минуточку, порядка 180 квартир! Жители района ходят в «Пятёрочку» и «Магнит», оплачивают счета тут же в «Сбербанке» — созданы все условия для распространения вируса.

Во-вторых, со всех сторон ковидный центр окружают школы: Коми национальная гимназия, воспитанники которой каждое утро приезжают на учёбу на популярных городских маршрутах — тех же самых, на которых в ковид-центр приезжают потенциальные инфицированные… И гимназия искусств при главе Коми, в которой обучаются дети со всей республики, уезжающие в выходные дни к своим родителям в районы…

Вопросов к властям и системе здравоохранения региона много. Главный из которых — зачем пациенту, который при первых признаках ковида должен самоизолироваться и ждать врача дома, либо, как минимум, консультации по телефону, а не ехать через весь город и ждать приёма у терапевта в ковидном центре, попутно заражая население? «Комсомолка» будет следить за развитием ситуации.

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