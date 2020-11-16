Коронавирус в Коми 16 ноября 2020: за сутки зафиксировано 281 новый случай заболевания COVID-19

Фото: Иван МАКЕЕВ

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 16 ноября в России 22 778 подтвержденных случая COVID-19, а в Коми – 281 новый случай.

Всего в республике сейчас 17 394 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 277 пациентов, нет новых случаев летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 11 893 человек (13 пациента выздоровели за сутки).

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