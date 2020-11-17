«Готовимся замерзать»: в сыктывкарском посёлке Верхняя Максаковка дома отключают от газа

Также сегодня уже отключили газ в доме на Омской 12. Фото: Роман Игоревич

Жители пригородного посёлка Верхняя Максаковка сообщили, что в домах отключают газоснабжение.

По информации группы «Вконтакте Максаковская правда», 13 ноября после 16:00 аварийно-спасательные бригада вырезала газовые трубы в домах по улице Лесосплавная 27-29, тем самым оставив жильцов без газа. 14 ноября ещё одна подписчица группы написала, что дом на Красноборской 5б тоже отключили от газа, хотя у всех квартир есть вентиляция.

В редакцию «Комсомольской правды» обратились встревоженные жители посёлка – к ним пришло письмо от газовой компании с сообщением, что сегодня (17 ноября) будет организована проверка газовых труб, т.к. соседние дома уже отключили, максаковцы уверены, что их настигнет та же участь.

- Я - мама четверых детей и не знаю, как быть в такой ситуации: надо будет купить обогреватели и готовиться к оплате большого счёта за электричество. Когда провели газ, я убрала печное отопление – нас полностью устраивал газовый котел. В нашем доме только одна вытяжка на все 4 квартиры, думаю, что наш дом подлежит отключению тоже, - сообщила жительница дома по улице Снежной.

Также сегодня уже отключили газ в доме на Омской 12.

-Уже разбираемся по этому вопросу. Когда передавали дома на обслуживание управляющим компаниям, там не прописали обслуживание газового оборудования. Сейчас газовая компания отключает газ в данных домах, так как получается, что за них никто не отвечает, а по законодательству обязаны быть ответственные, - сообщила депутат Государственного совета Республики Коми Татьяна Саладина.

Жители Максаковки уже обратились к главе Коми Владимиру Уйбе и к мэру г. Сыктывкара Наталье Хозяиновой с просьбой взять на личный контроль выполнение того, чтобы предусмотреть в договоре с УК «Наш Дом» в оказании услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах с подведенной системой газоснабжения работы по ее обслуживанию и обслуживанию систем вентиляции жилых помещений.

Ранее БНК сообщали, что при проведении техобслуживания специалисты обнаружили отсутствие тяги в вентканалах в 15 квартирах (ТСЖ «Наш Дом»).

В АО «Газпром распределение Сыктывкар» пояснили, что отсутствие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах считается «опасным фактором», при котором отключение газа в доме производится незамедлительно и без предупреждения.

– Газоснабжение будет восстановлено после предоставления актов проверки вентканалов от управляющей компании и стопроцентного попадания во все квартиры, – рассказали в компании.

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