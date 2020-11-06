Суд удовлетворил жалобу сыктывкарца на управляющую компанию

В соответствии с ч. 1 ст. 161 ЖК РФ управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме. Фото: https://rs63.ru/novosti/55/663395/

Сыктывкарским городской судом рассмотрено гражданское дело в отношении к управляющей компании ООО «УНИ ПРОФ» об обязании выполнить работы, взыскании компенсации морального вреда.

Сыктывкарец, проживающий в одном из подъездов дома 45 по улице Морозова сообщил, что УК ООО «УНИ ПРОФ» ненадлежащим образом оказывает услуги, допускаются протечки кровельного покрытия, вода протекает в квартиру, после ремонта подъезда, имеются следы протечки кровли на стенах и потолке данного подъезда. Он неоднократно обращался в управляющую компанию, но его обращения не фиксировались, акты о состоянии кровли и жилого помещения не составлялись.

Допрошенный в судебном заседании свидетель подтвердил наличие заливов с кровли в квартиру истца, пояснил, что в период дождей допускаются протечки.

Судом не могут быть приняты во внимание доводы управляющей компании об отсутствии обращений истца, поскольку они не зафиксированы в журнале регистрации письменных обращений и журнале регистрации заявок, поскольку само по себе отсутствие регистрации обращения не является основанием к отказу в удовлетворении заявленного иска.

Управляющая компания не отрицала обращения истца, в связи с необходимостью ремонта в его квартире от залива с кровли (вместе с тем, данное обращение также не зарегистрировано в журналах), при этом силами управляющей компании указанный ремонт был организован и осуществлен, вместе с тем, оценка состояния кровельного покрытия над квартирой истца произведена не была, осмотры кровли не производились.

В соответствии с ч. 1 ст. 161 ЖК РФ управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме. Управляющая организация приняла обязательства оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию.

Круг обязанностей управляющей организации, определенный в договоре, не освобождает ее от соблюдения общеобязательных требований, которые в соответствии с действующим законодательством направлены на надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме для обеспечения его сохранности.

Решением Сыктывкарского городского суда исковые требования удовлетворены, на управляющую компанию возложена обязанность по устранению протечки кровли, взыскана компенсация морального вреда в размере 2000 рублей, штраф в размере 1000 рублей, затраты на оплату услуг представителя в размере 6000 рублей.

Решение суда в законную силу к настоящему времени не вступило.

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