«Центр по распространению covid-19»: сыктывкарцы часами ждут приёма в новом ковидном центре. День второй

В центре пациентов принимают всего два специалиста. Фото: Татьяна Зуева-Дмитриева

В Сыктывкаре переоборудовали под возможных коронавирусных пациентов поликлинику по улице Карла Маркса, 116. Со вчерашнего дня ковидный центр атакуют разъярённые пациенты, которые жалуются на долгое ожидание приёма врача.

Сыктывкарка Татьяна Зуева-Дмитриева пришла в центр в 8.30 утра. И до сих пор ждёт своей очереди.

– Сейчас 12:30, и передо мной ещё 25 человек. Вчера я тоже торчала тут 4 часа с температурой 38 градусов, все пациенты переругались, и я ушла домой, – рассказала Татьяна. – Можно понять всех – все болеют, кашляют и чихают, у многих высокая температура. Не у всех подтверждённая коронавирусная инфекция, некоторые просто предполагают, что она есть. Я тоже пока не знаю. Думаю, что после пятичасового ожидания приёма с больницы выйдут все, заражённые коронавирусом. Это не центр лечения, это центр по распространению covid-19!

В забитом людьми коридоре посетители не имеют возможности соблюдать социальную дистанцию. Безопасные 1,5-2 метра? Нет, не слышали! Люди ждут своей очереди более четырёх часов, скорее всего, не меняют медицинские маски. В центре пациентов принимают всего два специалиста. Конечно же, они не справляются с такой большой нагрузкой.

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