В Сыктывкаре уничтожат тонну опасной для здоровья семги

Чилийская рыба содержала в себе опасное вещество Фото: cottonbro

В Сыктывкаре ООО «Окей» обязан утилизировать 1,5 тонны атлантического лосося (семги). Такое решение принял арбитражный суд Коми.

Дело в том, что проверка Росселхознадзора выявила, что чилийская рыба содержала в себе опасный краситель.

Как показала экспертиза, вещество обладает антисептическим, антипаразитарным и антигрибковым действием, и поэтому может применяться недобросовестными производителями при выращивании аквакультуры. В связи с канцерогенным и генотоксическим действием его применение запрещено в США, Канаде, ЕС и других странах. Благо, продукция не успела попасть на прилавки.

В результате исследования, надзорный орган выдал «Окею» предписание о проведении утилизации указанной продукции. Срок исполнения – до 13 июля 2020 года.

Только организация решила оспорить данное предписание в суде. В свою защиту они предоставили результаты других экспертиз, которые утверждали, что рыба безопасна и готова к употреблению.

«Однако пробы продукции получены неуполномоченным лицом - сотрудником Управления ветеринарии Республики Коми, в связи с чем результаты исследований, на которые имеются ссылки в заявлении ООО «О`КЕЙ», не могут быть приняты судом во внимание», - рассказали в пресс-службе суда.

Теперь торговой организации все же придется уничтожить огромную партию рыбы, добавили в суде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пять жителей Коми стали жертвами мошенников при заказах ж/д билетов через интернет

Все они «купились» на дешевые цены на одном сайте (подробности)