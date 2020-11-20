В ковидном госпитале под Сыктывкаром за месяц вылечили 147 человек

Фото: пресс-служба главы Коми

За месяц в ковид-госпитале, созданном на базе детского лагеря «Гренада» в Сыктывдинском районе, успешно прошли лечение 147 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Коми.

Госпиталь принял первых пациентов 19 октября. На сегодняшний день там находится 39 пациентов. За время работы дополнительного стационара здесь успешно прошли лечение и были выписаны 147 человек. Среди пациентов, поступивших в госпиталь, не было жителей Воркутинского, Интинского, Вуктыльского, Усинского и Усть-Цилемского районов.

Стационар оборудован всем необходимым для осуществления медицинской помощи. Здесь работают два врача, девять медсестер и две санитарки. Все медицинские специалисты имеют опыт работы в «красной» зоне. Всего в госпитале предусмотрено 200 мест для пациентов с коронавирусом.

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