Новое дело экс-главы Коми Гайзера начнут рассматривать в Сыктывкаре

Фото: Следком РФ

Уголовное дело бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера о махинациях с земельными участками передано в Сыктывкарский городской суд.

К 1 декабря 2020 года обвиняемого этапируют в столицу Коми из колонии в Тверской области, где он сейчас отбывает наказание. Это решение было принято еще в октябре. https://www.komi.kp.ru/daily/217199/4311109/

Напомним, Вячеслав Гайзер отказался от прекращения этого уголовного дела по истечению срока давности, потому что намерен доказать свою невиновность в суде. https://www.komi.kp.ru/online/news/4048631/

Как полагает следствие, в январе 2013 года глава региона совершил действия в интересах генерального директора ООО «Деловой Альянс» Александра Ольшевского, который намеревался приобрести на выгодных для себя условиях находящуюся в муниципальной собственности землю для строительства многоквартирного жилого дома. Гайзер дал незаконное распоряжение мэру Сыктывкара Ивану Поздееву предоставить обществу земельные участки без проведения торгов под предлогом выделения их для целей, не связанных со строительством.

Поздеев, находясь в зависимом от Гайзера положении ввиду занимаемой им должности, с марта 2013 года по май 2014 года выделил земельные участки «Деловому Альянсу», тем самым превысив свои должностные полномочия.

В результате действий Гайзера и Поздеева шесть земельных участков рыночной стоимостью 11 млн 466 тыс. рублей были незаконно предоставлены в собственность ООО «Деловой Альянс» за 2 млн 682 тыс. рублей. Тем самым муниципальной казне был причинен ущерб на 8, 8 млн рублей.

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