«Каждый человек, даже самый маленький, отвечает за свою планету»: экологическим воспитанием взрослых занялись эжвинские дети

МБДОУ «Детский сад №26» г.Сыктывкара. Фото: Ольга Койгерова

Когда шагаешь по улице родного города, помимо достопримечательностей и привычных пейзажей, в глаза бросаются выброшенные упаковки от вкусняшек, использованные пластиковые и стеклянные бутылки и прочий мусор. Есть мусорные баки, но не все дружат с ними – люди своими силами загрязняют всё вокруг. Заняться экологическим воспитанием населения решили самые маленькие – дети Эжвинского детского сада №26 г. Сыктывкара "Гуси-лебеди".

В их руках чистое будущее. Фото: Ольга Койгерова

Последние две недели дети и их родители погружались в экологическую тему: рисовали плакаты, составляли коллажи, организовывали выставки.

Совсем как взрослые

Воспитатели и дети даже самостоятельно изготовили контейнеры, в которые выбрасывали вторсырьё. Малыши, как ответственные взрослые, сортировали всё сами: макулатуру в один контейнер, пластик – в другой. Но не всё вторсырьё может подвергаться утилизации – находчивые воспитатели и дошколята смогли и тут проявить свои творческие способности: бутылки, пробки и бумага в умелых руках превратились в любимые игрушки, предметы быта и декора.

"Разделяй" и "Сохраняй". Фото: Ольга Койгерова

– Идею нам подкинул Василий Полевой (Один хороший человек), а разработали и реализовали проект мы сами, своими силами. Сейчас, когда проект апробирован, Василий хочет придать ему статус республиканского, а сотрудники нашего сада будут консультантом масштабного проекта. Дети с большим энтузиазмом мастерят поделки, оформляют контейнеры – им нравится быть экологически грамотными. Нас радует, что к процессу привлечены родители, и они поддерживают нашу инициативу, значит, мы на верном пути и у нашей страны чистое будущее! – рассказала руководитель проекта, старший воспитатель Ольга Койгерова.

Океан. Фото: Ольга Койгерова

– Каждый человек, даже самый маленький, отвечает за свою планету, – добавила Ольга Койгерова. – Сегодня тоннами добываются ресурсы, которые идут на благо человечеству, из них создаются необходимые нам каждый день вещи и предметы – от еды до одежды и бытовой химии. Однако ресурсы Земли не безграничны.

Сотня ребятишек на страже экологии

Сейчас на страже сохранения окружающей среды – 9 групп детского сада. Более 100 детей вложили свой вклад в экологическую обстановку эжвинского района города: собрали целый центнер макулатуры, 8 кг пластиковой упаковки и развернули крутую выставку поделок из бросового материала.

Собрали целый центнер макулатуры, 8 кг пластиковой упаковки и развернули крутую выставку поделок из бросового материала. Фото: Ольга Койгерова

Утилизация макулатуры и пластика и батареек будет осуществляться службами приёма вторичного сырья, откуда далее отправляться на перерабатывающие заводы.

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