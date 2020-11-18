В Коми появилась рабочая группа по координации работы в сфере обращения с ТКО

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В Коми создана рабочая группа по координации работы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

В следующем году в Сыктывкаре и Ухте планируют полностью перейти на двухпоточный раздельный сбор коммунальных отходов. Такая мера позволит получить не менее 60 тысяч тонн полезных вторресурсов в год. Пищевую и сильно загрязненную, не подлежащую переработке составляющую, будут отправлять на термическую утилизацию. Ценные же вторичные ресурсы, к которым относятся пластик, металл, бумага и стекло, через переработку будут возвращаться в экономику.

В правительстве Коми считают, что термодеструкция позволяет безопасно утилизировать до 90% объема отходов, а 10% зольных остатков можно будет использовать в дорожном строительстве и цементном производстве. Внедрение высокотехнологичной и экологичной термодеструкции отходов может оказаться наиболее актуальным для удалённых населенных пунктов, логистика к которым по-прежнему представляется наиболее сложной и дорогостоящей. На остальной территории будет действовать «гибрид» между старой схемой сбора и возможной двухпоточной системой.

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