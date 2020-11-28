«Я всегда была их мамой»: семья из Коми усыновила семерых детей, воспитывая своих двоих

Родные рядом. Фото: из личного архива

Завтра, 29 ноября, Россия и Республика Коми отметит, пожалуй, один из самых трогательных и нежных праздников – День матери. В преддверии главного семейного торжества года «Комсомолка» публикует трогательную и невероятную историю семьи Гогониных, родителей девятерых детей.

Выбираться на природу - главный пункт семейного отдыха. Фото: из личного архива

Где один, там и второй

Когда Анна Гогонина из посёлка Приуральского Троицко-Печорского района захотела стать мамой дочки, с мужем Владимиром они уже воспитывали двоих сыновей. Старший Егор оканчивал десятый класс, младший Саша – восьмой. Анна с тоской понимала, что скоро сыновья улетят из семейного гнёздышка, муж будет продолжать работать вахтами, а ей придётся скучать дома одной. И пара решила взять девочку из детского дома. Так в семье появилась 4-летняя Динара, вместе с ней — приятные, ранее незнакомые хлопоты.

– Мы открывали для себя девчачий мир: хвостики-косички, платья, куклы, – рассказывает Анна. – Доча признавалась, что хочет сестричку. Дом у нас большой, семья дружная, мы решились на серьёзный шаг и взяли 5-летнюю Тоню. Девочки быстро сдружились, и им было весело вместе.

Кирюша и Динара. Фото: из личного архива

Спустя какое-то время Анне позвонили с опеки и предложили взять восьмиклассницу Ирину. Женщине стало жаль подростка, без тени сомнений пара пригласила ребёнка в свой дом. Ира быстро адаптировалась и робко попросила маму и папу забрать из детдома её маленького братика Влада. Конечно же, семью соединили.

Подарок судьбы

Время шло, старшие мальчишки шагнули во взрослую армейскую жизнь, Ирочка уехала получать образование. И снова звонок из опеки: «Мы не надеемся, что вы согласитесь, но у нас появился малыш-инвалид, пытаемся найти ему любящую семью».

– Когда мы зашли в больницу, он лежал в железной закрытой кроватке. Двухлетний малыш не ходил и совсем не разговаривал, – вспоминает Анна. – Нам разрешили взять его на руки, а он так прильнул ко мне, словно я всегда была его мамой! Потом я передала малыша мужу – ребёнок схватил Володю ручонками и не отпускал.

Разум отключился, сердце дрогнуло – пара уже не могла оставить Кирюшу в стенах больницы. Дома Кирюша менялся на глазах: встал на ножки через полгода, в три – заговорил! Любовь родителей сотворила чудо – мальчик пошёл учиться в школу, правда, по индивидуальной программе. Было тяжело, семья очень уставала, заботясь о малыше 24/7.Часто казалось, что сил больше нет, но утром они откуда-то появлялись снова.

– Сейчас я не могу представить своей жизни без этого светлого, активного и озорного мальчугана, с которым мы стали настоящими победителями, – признаётся многодетная мама.

Кирюша - главный рыболов. Фото: из личного архива

Жить без предательства

После Кирюши Гогонины решили остановиться в своей любви к брошенным детям, да не тут-то было. От Руслана и Насти отказалась бабушка, и брат с сестрой стали новыми членами большой семьи.

– Чтобы они больше никогда не познали предательства, – объясняет Анна. – Эти дети – подарок судьбы. Их любовь и поддержка мне помогла в трудные минуты жизни, когда я потеряла своего мужа.

Сын Владик. Фото: из личного архива

Сейчас семья переехала в Сыктывкар. Там есть больница, в школе – полный педсостав, специальное образовательное учреждение для Кирюши, автомеханический техникум, где учится Влад. А дом в Приуральском остаётся любимым местом встречи большой и дружной семьи – родственников, детей и внуков.

Совместный ужин. Фото: из личного архива

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