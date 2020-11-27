«Врачи почти не давали шансов дочери, а теперь не верят диагнозам в медкарте»: сыктывкарка Тамара Бродовская

Семья Бродовских: "Каждый новый день - это новый шанс на победу". Фото: из личного архива

О бесценный дар материнства! Долгих девять месяцев мамы ждут появления на свет ангелочков, чтобы затем в полной мере насладиться «пяточками, складочками, агу-агу». Но порой судьба-злодейка подкидывает суровые испытания на родительскую долю. И за жизнь и здоровье своего ребёнка приходится упорно бороться. О родительских подвигах в преддверии большого праздника – Для матери расскажет «Комсомолка»!

Ляпы медицины

Беременность в семье Бродовских была долгожданной. Увы, в начале срока Тамара серьёзно переболела гриппом, болячка протекала очень тяжело: будущая мать никак не могла поправиться, а врач по разным причинам на повторный домашний приём приходить отказывалась. В итоге Тамара пошла в поликлинику с температурой 38, чтобы продлить больничный лист. Хорошо, что муж Сергей был рядом и вовремя подставлял своё плечо. Приёма Тамара так и не дождалась, закончилось время работы терапевта.

– Так я проболела три недели, врач нормального лечения не назначила, надеясь на мой здоровый организм. Беременность протекала хорошо, первое УЗИ в 12 недель показало, что всё с ребёночком хорошо, – вспоминает Тамара. – На второе УЗИ, которое при благополучном течении беременности традиционно назначают на 19-20 неделе, меня направили после 26 недели. Но я не волновалась, доверяла своему гинекологу. Как же я заблуждалась!

Дольше молчание — хуже диагноз

Тамара не стала дожидаться бесплатного номерка и сделала УЗИ платно. Этот день женщина помнит, как вчера. Монотонное бормотание узистки:

– Срок 27 недель. Девочка. Ручки – в норме, голова – в норме…

А затем – тягостное молчание… Доктор вдруг впилась взглядом в монитор, её лицо окаменело, спустя некоторое время она стала произносить абракадабровские термины, совершенно непонятные для будущей матери. Тамара же совершенно потерялась.

– Когда врач отдавал мне результат УЗИ на руки, она спросила: «Вы же понимаете, что вам будет предложено, – рассказывает Тамара. – Я кивнула, взяла бумажку и пошла в перинаталку.

Здесь для семьи начался ад. Консилиумы врачей – генетиков, неврологов, неонатологов, дополнительные обследования и страшные диагнозы: спинномозговая грыжа и гидроцефалия. А вдогонку рассказы о том, что ребёнок с подобным анамнезом не сможет ходить и не будет развиваться, как здоровые дети (плюс дорогостоящее лечение). Гинеколог тогда спросила в лоб: «Когда будем делать прерывание?»

– Ребёнка я не убила, – вспоминает Тамара о самом простом и одновременно сложном решении в своей жизни. – Сергей поддержал меня, он обещал, что мы справимся.

Фото: из личного архива

Любовь и вера в чудеса

На удивление, девочка в мамином животике была активной, бесконечно пиналась и реагировала на голоса родителей. Но после рождения в копилку диагнозов добавились ещё нижний вялый парапарез, подвывихи тазобедренных суставов, нарушение функции тазовых органов. Первую операцию маленькая Инесса перенесла на первом месяце. Потом – вторая, третья, четвёртая...

– Сейчас нашей солнышке пять лет. Все эти годы мы усердно работали: реабилитация, массажи, врачи, – делится успехами Тамара. – Мы прибегали даже к нетрадиционной медицине – иглоукалыванию и лечению пиявками. Каждый год обязательно ездим на море.

Врачи говорили, что Неся никогда не будет ходить. Фото: из личного архива

Тамара жалеет, что не смогли с мужем найти деньги на лечение в Германии. Там таких деток оперируют внутриутробно, иногда даже после операции малыши рождаются совершенно здоровыми.

У Неси художественный талант. Фото: из личного архива

Сейчас врачи смотрят на улыбающуюся Инессу и не верят диагнозам в медкарточке. Ребёнок разговаривает и ходит. Да, проблемы есть, некоторые останутся на всю жизнь. Но мама с папой верят в свои силы и свою девочку. Всё будет хорошо!

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