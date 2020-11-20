«Платной парковке быть или нет?»: сыктывкарцы рассказали, что хотят видеть на площадке у железнодорожного вокзала

Фото: Елена ВОРОБЬЕВА

В Сыктывкаре завершился онлайн-опрос по площадке у железнодорожного вокзала. Мэрия города предложила два варианта: обустроить на этом месте платную парковку или общественную территорию. Результаты для многих оказались очевидными: почти 80% горожан «за» второй вариант.

«В ходе опроса поступило 2876 ответов, которые распределились следующим образом. 79,2 процента (2277 ответов) – за благоустроенную общественную территорию, 20,8 процента (599 ответов) – за платную парковку», - рассказали в администрации.

Напомним, что вопрос преображения этой площадки возник ввиду её неудовлетворительного состояния. Она загромождена стоящими там автомобилями таксистов, в том числе осуществляющих нелегальные перевозки и автобусами межмуниципальных и междугородних маршрутов. Всё это мешает нормальной работе городского общественного транспорта.

Кроме того, несанкционированная парковка представляет собой замусоренную нерадивыми таксистами и водителями автобусов площадку, которую проблематично убирать коммунальным службам города из-за размещенных там автомобилей.

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