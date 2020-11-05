На вокзале в Сыктывкаре может появиться платная парковка

Фото: Елена ВОРОБЬЕВА

На площадке у железнодорожного вокзала в Сыктывкаре может появиться платная парковка или общественная территория. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Городским властям поступают обращения о неудовлетворительном состоянии территории у железнодорожного вокзала. Она загромождена стоящими там автомобилями таксистов, в том числе осуществляющих нелегальные перевозки и автобусами межмуниципальных и междугородних маршрутов. В администрации подчеркнули, что это мешает нормальной работе общественного транспорта. Кроме того, несанкционированная парковка представляет собой замусоренную нерадивыми таксистами и водителями автобусов площадку, которую проблематично убирать коммунальным службам города из-за размещенных там автомобилей.

Для наведения там порядка администрацией рассматриваются варианты преображения этой территории. Первый вариант – это обустройство платной автостоянки, а второй – благоустройство общественного пространства с установкой скамеек, фонарей, урн и иных архитектурных форм по примеру других городов, где территория между железнодорожным вокзалом и автовокзалом представляет собой рекреационную зону.

Горожан призывают высказаться за тот или иной вариант решения вопроса. Опрос проходит по ссылке и продлится до 20 ноября.

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