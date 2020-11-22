Коми получила деньги на лекарства для больных ковидом

Рассматриваются варианты выдачи лекарств на дому и во время приема в амбулаторных ковидных центрах. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Республика Коми получила федеральные деньги на закупку лекарств для больных ковидом, сообщил Владимир Уйба.

Средства в размере 30,87 млн рублей выделены из фонда Правительства Российской Федерации. Они направлены на обеспечение бесплатными препаратами пациентов с новой коронавирусной инфекцией, которые проходят лечение в амбулаторных условиях.

Сейчас Минздрав Коми проводит работу по заключению контрактов на поставку медикаментов. Для пациентов с COVID-19, которые проходят лечение на дому, будут закуплены антибактериальные, противовирусные, жаропонижающие препараты, а также антикоагулянты.

Одновременно с закупкой препаратов решается вопрос о способах их доставки пациентам. Рассматриваются варианты выдачи лекарств на дому и во время приема в амбулаторных ковидных центрах.

Обеспечение бесплатными лекарственными препаратами, закупленными за счет средств фонда Правительства Российской Федерации, планируем начать в конце ноября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лекарства для больных COVID-19 в Сыктывкаре будут выдавать в «Центре распространения ковида» на Карла Маркса

Ранее их развозили по домам (подробности)