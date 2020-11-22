В клубах Сыктывкара веселятся по правилам ковида

Фото: мэрия Сыктывкара

В ночь с 20 на 21 ноября в Сыктывкаре проверили соблюдение профилактических мер в столичных клубах и барах: «СССР», «Правда Бар», «Sky bar», «Сахар» и «Tarrrantinо». В итоге нарушений зафиксировано не было.

Во всех заведениях соблюдается «входной» фильтр как для работников, так и для посетителей. В помещениях клубов и баров присутствуют средства дезинфекции, а работники носят средства индивидуальной защиты. Кроме того, посетители также могут получить бесплатную маску.

Расстояние между столами составляет 1,5 – 2 метра, а в отдельных заведениях введено ограничение по количеству находящихся в помещении людей. Так, например, в ночном клубе «Сахар» может находиться не более 100 человек.

Фото: мэрия Сыктывкара

Настороженность инспектирующих вызвал бар «Tarrrantinо», сотрудник которого не желал открыть двери заведения для проверки. Однако в баре соблюдаются все условия мер профилактики коронавируса. В помещении также присутствовало около 10 человек.

Наибольшее количество людей наблюдалось в «Sky bar», однако данный факт не послужил условием для составления административного протокола.

«В увеселительных заведениях и на предприятиях общепита должно быть безопасное расстояние между столами. Социальная дистанция между посетителями предусмотрена только в торговых точек, поэтому большое количество людей в баре не является нарушением мер профилактики коронавируса», - пояснил заместитель начальника отдела по планированию и проведению мероприятий ГО и ЧС управления ГО и ЧС администрации города Алексей Кузнецов.

Все же руководству бара пришлось написать объяснительную за громко играющую музыку. Также с директором бара будет проведена профилактическая беседа, сообщает пресс-служба мэрии Сыктывкара.

Фото: мэрия Сыктывкара

Напомним, что за нарушение мер профилактики коронавируса согласно статьи 20.6.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях влечет предупреждение или наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от 1000 до 30 000 рублей;

- на должностных лиц - от 10 000 до 50 000 рублей;

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от 30 000 до 50 000 рублей;

- на юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей.

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