Виктория Лопырёва решила не торопиться с переездом в Коми

Фото: Instagram Victoria Lopyreva (@lopyrevavika)

Виктория Лопырёва, жена первого зампредседателя правительства Коми Игоря Булатова, которая совсем недавно знакомила подписчиков своего инстаграма с достопримечательностями Коми края, решила повременить с переездом в нашу процветающую республику, решив отдохнуть в Дубае, о чём и сообщила своим фолловерам в инстаграме.

Благодарности участникам комфортного перелёта. Фото: Instagram Victoria Lopyreva (@lopyrevavika)

Фото церквей республики и пожарной каланчи поспешно сменили новые истории. Вот Виктория садится после самолёта в комфортабельное такси, веселится, далее шагает по знакомому ей маршруту и показывает аэропорт Дубая, отмечая, что там находится один из самых красивых терминалов в мире, по её мнению. Думается, что ей так же полюбится сыктывкарский терминал, и было бы забавно увидеть его в сторис светской львицы.

Фото: Instagram Victoria Lopyreva (@lopyrevavika)

На уровне падающих доходов населения, коллапса в медицине в период пандемии жена чиновника от души демонстрирует жителям республики красивую жизнь. Супруга второго лица Республики Коми не боится общественного мнения и искренне радуется жизни: перелёт на частном самолёте (именуемый в народе бизнес-джетом), который предназначен для перевозки официальных лиц, проезд до аэропорта на автомобиле Rolls-Royce, постоянные места проживания – Турция и Дубай.

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