Вода забрала: отец трагически погибшего в подлодке «Курск» Александра Халепо из коми села Усть-Лыжи утонул в полынье

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На реке в Усинском районе Коми произошел трагический случай, унесший жизнь 65-летнего жителя села Усть-Лыжи. Мужчина поехал на рыбалку и провалился под лед. По словам родственников, он запутался в сетях.

22 ноября в единую дежурно-диспетчерскую службу Усинска поступило сообщение о том, что на реке Курья утонул житель села Усть-Лыжа. Выяснилось, что утонувший – мужчина 1955 года рождения. Утром 22 ноября он уехал проверять сети, но не вернулся. На поиски на буране отправился другой житель села.

Как удалось выяснить «КП-Коми», погибшим оказался отец Александра Халепо Валерий. Напомним, 19-летний молодой человек погиб во время службы на подлодке «Курск». Трагическое событие, потрясшее всю страну, произошло 20 лет назад.

Теперь рядом с сыном будет покоиться его отец. Фото: Ольга Савенко.

«Поехал на «Буране» (Снегоход. - Прим.ред.) на озеро рыбачить... Утонул... Может, под лёд провалился. Один был. Недавно 65 лет исполнилось», - рассказала близкая погибшего.

«Тяжёлая утрата и великая скорбь пришла в нашу большую семью. Трудно осознать и понять, что дяди Валеры больше нет с нами. Душа разрывается от боли... Мы будем хранить тёплую память о дорогом нам человеке. Тётя Нина, Вика, Валерия, Танюшка, родные и близкие, крепитесь!», - скорбят родные Валерия Халепо.

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