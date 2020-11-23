"Суп - одна вода, капуста и морковь, каша из макарон, таракан в рагу": чем кормят в Эжвинской больнице

Фото: паблик "Жесть в Коми"

На просторах интернета появился пост жительницы Республики Коми, которая лечится в Эжвинской розовой больнице (ГБУЗ РК "Эжвинская городская поликлиника") и вынуждена там голодать.

- На обед беременной пациентке попался таракан. В целом питание вообще отвратительное: холодный омлет, суп - одна вода, капуста и морковь (и не важно, гороховый это суп или щи), на фото есть макароны, если вы их конечно узнали. В больнице лежат больные люди, беременные, мы не едим, голодаем, родственники носят нам еду. Министерство здравоохранения Республики Коми браво. За это мы платим налоги! Всем здоровья! Берегите себя», - опубликовано на стене сообщества "Жесть Коми".

Пост с неаппетитными фотографиями больничной трапезы быстро перекочевал в большие российские паблики, вызвав резонанс среди подписчиков. Комментаторы разделись на два лагеря: «Какой ужас, как так можно» и «Ешь, что дают».

- Позорище главным ,они что не снимают пробу, чем кормят больных ????? – пишет Зоя Морохина.

- Воровать пусть перестанут на кухне. Руководство пусть поменяет состав персонала, может, тогда новый научат готовить нормально. Что пять лет что семь лет назад г...о готовили,что сейчас. Ничего не меняется. Повара и кухонные работники небось уже в двери не пролазят! – считает Юлия Савану.

- В 13-ом году лежала не в розовой, а рядом корпус.. Кормили так же отвратительно!!!! Лежала на сохранении. Ложилась 51 кг. Выписывалась 47,5. Еле стояла на ногах. Время посещения до 18.00 было. Родные не успевали после работы с города доехать до Эжвы, чтоб хоть еду передать, - прокомментировала Наталья Овсянникова.

- Ооо, да это шикарно ещё. Нам на завтрак в Печорской ЦРБ дали просто кашу, не известно из чего приготовленную. На обед ушла домой,- пожаловалась Лилия Канева.

- Гурманы…! Заказывайте с рэээсторанов, или жрите что дают! – высказался Роман Шахторов.

- Да по-любому продукты поставляют нормальные, просто наверняка повара тащат всё себе домой, а больных помоями кормят. Это жесть просто. Сварили из того, что осталось. Проверку на них надо, и наказывать по всей строгости. Очень надеемся, что это не останется незамеченным, - добавил Федор Мальцев.

Подписчики стали скидывать фото обедов в разных больницах республики. Хорошими порциями радовали будущих мама в Ухтинском и Сыктывкарском перинатальных центрах, в Детской республиканской больнице. Печорская центральная больница, наоборот, разочаровала больных.

Обращаем внимание, что обратиться с жалобой на плохое питание можно к главному врачу больницы, написав в произвольной форме конкретные примеры, когда и что «давали» невкусное или несъедобное». Будет не лишним собрать подписи и других больных, которых не устраивает питание, включив их в жалобу.

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