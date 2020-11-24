Названы города в Коми, где заражаются коронавирусом чаще всего

Стало известно, где в Коми наибольшее число зараженных коронавирусом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Роспотребнадзоре раскрыли данные о том, где в Коми произошло больше всего заражений коронавиурсом за сутки.

Лидером антирейтинга в очередной раз стала Ухта. Тут зарегистрировано 80 фактов инфицирования. На втором месте идет Сыктывкар – 50 зараженных за последние 24 часа. Тройку лидеров замыкает Сыктывдинский район. Здесь 32 человека заразились covid-19.

Отмечается, что все зараженные находятся под наблюдением специалистов, им оказывается своевременная медицинская помощь.

«Всего под медицинским наблюдением находится 9242 человека, из них 9230 контактировали с заболевшими, 12 прибыли из-за рубежа», - рассказали в надзорном органе.

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