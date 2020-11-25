Сыктывкары могут прикоснуться к мотивам коми-пермяцкого эпоса

Выставка пермской художницы Светланы Паниной «Сотворение». Фото: Нина Юшкова

25 ноября в Сыктывкаре, в Финно-угорском культурном центре Российской Федерации состоялась открытие выставки пермской художницы Светланы Паниной «Сотворение» по мотивам коми-пермяцкого эпоса. Также был презентован обновлённый справочник «Финно-угорские и самодийские народы в этнокультурном многообразии России».

«Сотворение» раскрывает легенды коми-пермяцкого народа, сюжеты о сотворении Земли. На полотнах – герои легенд: Кудым-Ош, Зарань и Пера, Ен и Умэль (Омöль), Шондi и Радуга.

Выставка пермской художницы Светланы Паниной «Сотворение». Фото: Нина Юшкова

Яркие художественные работы выполнены акриловыми красками, и при использовании специальной подсветки они обретают новые оттенки и особенное сияние. Сказочная инсталляция погружает в мир преданий глубокой древности, дошедших до наших времён.

Автор выставки Светлана Панина – педагог, руководитель мастерской «Шонди-Арт», где обучаются рисованию дети и взрослые. Участник конкурсов арт-объектов и парковой скульптуры, автор серии мультфильмов на основе коми-пермяцких легенд.

Руководитель филиала ГРДНТ им. В. Д. Поленова «Финно-угорского культурного центра Российской Федерации» Татьяна Барахова представила обновлённую версию справочника «Финно-угорские и самодийские народы в этнокультурном многообразии России».

Выступление руководителя филиала ГРДНТ им. В. Д. Поленова «Финно-угорского культурного центра Российской Федерации» Татьяны Бараховой Фото: Нина Юшкова

В сборнике появились новые статьи, обновлена справочная информация и фотоиллюстрации. Вступительная статья сборника посвящена ранним этапам истории народов уральской языковой семьи. Материалы по каждому народу охватывают вопросы происхождения этнонима, исторического развития и расселения, традиционных занятий и промыслов, национальной кухни, праздников и обрядов.

Вручение сборников участникам презентации. Фото: Нина Юшкова

Обложку третьего издания украсила работа художника-этнофутуриста из Республики Марий Эл Измаила Ефимова, который в 2022 году будет участвовать на престижном форуме мирового искусства – Венецианском Биеннале.

На обложке – обрядовый танец северных финно-угорских народов, в процессе которого шаман и участники камлания перевоплощаются в зверей, птиц, животных, как бы растворяются в среде обитания.

На мероприятии с приветственным словом выступил заместитель министра национальной политики Республики Коми Вячеславу Васильевичу Попову, который отметил значимость проектов Финно-угорского центра России и пожелал успехов в дальнейшей работе.

Председатель сыктывкарской общественной организации национально-культурной автономии коми-пермяков Василий Осипов поблагодарил за возможность прикоснуться к знакомым мотивам, которые ещё царят в деревнях Пермского края.

Выставка Светланы Паниной «Сотворение» будет демонстрироваться до 15 декабря по адресу Ленина 73 (филиал ГРДНТ им. В. Д. Поленова «Финно-угорского культурного центра Российской Федерации»).

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