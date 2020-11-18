В Сыктывкаре пройдет выставка художника-сюрреалиста Магритта

В Сыктывкаре пройдет выставка бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта. Об этом сообщили в пресс-службе национального музея Коми.

На выставке представлены 50 уникальных цветных литографий мастера, собранных на протяжении нескольких лет из частных европейских коллекций.

Пленительные картины-ребусы Рене Магритта побуждают нас к размышлению о парадоксальном устройстве мироздания, о природе зримого и незримого. Ведомые художником, мы попадаем в созданный им мир, где «каждая видимая вещь скрывает что-то от наших глаз». Здесь Магритт, словно волшебник, одним движением руки меняет сущность предметов, заставляет летать камни, останавливает время, говорится в сообщении.

В музее отметили, что ни одно из российских собраний не обладает живописными работами Магритта.

В этом есть уникальность знакомства зрителя с практически полной коллекцией литографий бельгийского художника и возможность предложить свою разгадку ребусов, говорится в сообщении.

Уточняется, что стоимость входных билетов — от 150 до 300 рублей. Выставочный зал расположен на улице Коммунистической, 6.

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