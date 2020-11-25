Парк разбитых фонарей: в Ижме вандалы уничтожили половину светильников

Фото: admizhma.ru

В минувшие выходные в Ижме хулиганы разбили десять из 23 новых светильников, установленных этим летом в Ижемском парке отдыха в рамках нацпроекта «Комфортная среда». По факту вандализма подано заявление в Отдел внутренних дел по Ижемскому району.

По словам главы сельского поселения «Ижма» Игоря Истомина, как только прошли белые ночи фонари уже разбивали, но один-два. Те случаи с большой натяжкой еще можно было причислить к случайным обстоятельствам. К сожалению, произошедшее на выходных не оставляет сомнений – что это умышленная порча муниципального имущества, вандализм.

«Я почти уверен, что это дело рук подростков. Несмотря на все обращения в связи с пандемией к родителям - ограничить круг контактов детей, не допускать их бесконтрольного нахождения в общественных местах, каждый вечер школьники толпами идут в парк», - комментирует Игорь Истомин.

За последние годы вложено много сил и труда, чтобы сделать парк отдыха в центре Ижмы более уютным и комфортным для его жителей. В благоустройство парка вложены большие средства из федерального, республиканского и местного бюджетов.

Так, сначала территория парка была ограждена кованым забором, вдоль берега выложен широкий тротуар из брусчатки с бордюрами, установлены детская и спортивная площадки, выполнен асфальтированный проезд к парку от улицы Советской. Свой вклад внесли и местные предприниматели. Благодаря их совместному проекту проложены широкие прогулочные дорожки, высажены саженцы хвойных пород. Этим летом детвору обрадовали новыми арт-объектами в парке – фигурами мультяшных Маши и медведя, а еще установили вдоль дорожек 23 декоративных парковых светильника.

«Мы все любим требовать – установки светильников, дорожек, тротуаров, ну а беречь чей-то труд не считаем нужным. Ведь не откуда-то пришли вредители в парк, это наши дети натворили, - расстраивается глава поселения. – И винить мы должны себя, что не научили, не объяснили, зачем беречь родной край, его красоту, уважать чужой труд».

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