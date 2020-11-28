Жителей Коми просят не заниматься самолечением коронавируса

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При коронавирусе крайне важно избегать самовольного лечения, оно должно происходить под руководством врача, что повысит шансы на выздоровление и исключит риск передозировки лекарствами рассказала «Российской газете» врач-инфекционист Ольга Синицына.

Повышенная температура наблюдается у 9 из 10 пациентов с COVID-19, не считая тех, кто переносит инфекцию бессимптомно. Заболевание относится к группе ОРВИ, поэтому правила приема жаропонижающих препаратов стандартны.

По словам доктора, при заражении SARS-CoV-2 температура чуть выше 38 градусов является естественной реакцией организма. Таким образом организм мобилизует иммунную систему.

- Поэтому, если температура ниже 38,5 градуса, принимать медикаменты, которые помогают ее сбивать, не нужно. Исключение составляют случаи, когда повышенная температура плохо переносится больным - вызывает судороги, тахикардию, скачки давления, сильную ломоту в теле или невыносимую головную боль. В этом случае можно принять, например, спазмолитики. Но лучше попытаться справиться без лекарств, например, влажными обтираниями и большим количеством теплой жидкости (с малиной, лимоном, клюквой), а также частым проветриванием и увлажнением помещения, - рассказала Ольга Синицына aif.ru.

Врач напомнила, что для детей и пожилых людей критическое значение температуры составляет 38 градусов.

Сбивать необходимо температуру выше 38,9 градуса - при таких условиях организм подвергается угрозе. Подходящий препарат обязательно должен подобрать лечащий врач с учетом возраста, сопутствующих заболеваний и тяжести течения инфекции.

Известно, что при данном вирусе ни в коем случае не назначается аспирин. Специалист может прописать медикаменты на основе ибупрофена, но это вещество нельзя принимать при наличии нарушений желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Не рекомендуется оно и пожилым людям, поскольку на фоне вирусной инфекции у них может повыситься риск кровотечений.

В ВОЗ оптимальным жаропонижающим считают препараты на основе парацетамола, но относиться к его приему, несмотря на продажу без рецепта, нужно очень серьезно. Передозировка этим лекарством может нанести серьезный ущерб печени, почкам, ЖКТ, сердцу и мозгу.

- Передозировка может случиться, даже если принимать его в нормальных дозах. Это касается пожилых людей, больных с тяжелыми нарушениями функции печени, почек и кроветворной системы. Курс приема должен быть максимально коротким: у взрослых не дольше 3-5 дней, у детей - 3 дня. Чтобы избежать риска, необходимо строго соблюдать прописанные в инструкции правила, - пояснила доктор.

Она также призвала не сочетать друг с другом жаропонижающие и обезболивающие препараты, а также ни при каких условиях не принимать лекарства с истекшим сроком годности.

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