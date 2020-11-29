Правительство РФ требует от Коми отчета о готовности к вакцинации от ковида

Татьяна Голикова: «Вакцина начнет поступать в субъекты Российской Федерации в декабре». Фото: government.ru

На совещании с регионами по борьбе с коронавирусной инфекцией заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что на этой неделе субъекты должны отчитаться о готовности начать массовую вакцинацию против коронавирусной инфекции.

Еще во вторник, 24 ноября, в Коми и другие регионы была направлена правительственная телеграмма, в которой перечислены требования к организации прививочной кампании.

«Вы должны доложить о готовности с приложением плана региона по проведению вакцинации, включая следующие сведения: организация транспортировки и хранения вакцины внутри региона. Второе: наличие специального оборудования, которое соответствует требованиям, установленным приказом Министерства здравоохранения, для обеспечения температурного режима в соответствии с инструкцией по медицинскому применению вакцины «Спутник V». Количество обученного для проведения вакцинации медицинского персонала и перечень мест хранения вакцины и проведения вакцинации, включая информацию о возможности довоза граждан до пункта проведения вакцинации. Я предлагаю вам такую возможность тоже рассмотреть, чтобы это было максимально удобно для граждан», - заявила Татьяна Голикова 27 ноября на совещании с главами регионов.

После поступления этой информации регионам сообщат о выделении объёмов вакцины, которые будут поступать в субъекты Российской Федерации в декабре для начала проведения вакцинации населения, подчеркнула она.

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