Коронавирус в Коми 29 ноября 2020: за сутки зафиксировано 289 новых случаев заболевания COVID-19

Выздоровели от вируса 16 442 человек (362 пациента выздоровели за сутки). Фото: Артем КИЛЬКИН

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 29 ноября в России 26 683 подтвержденных случая COVID-19, а в Коми - 289 новых случаев.

Всего в республике сейчас 21 040 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 348 пациентов, нет новых случаев летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 16 442 человек (362 пациента выздоровели за сутки).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Правительство РФ требует от Коми отчета о готовности к массовой вакцинации от ковида

Татьяна Голикова: "Поставки в регионы начнутся уже в декабре" (подробности)