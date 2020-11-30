«Максиму очень плохо без мамы»: в Коми при загадочных обстоятельствах погибла 36-летняя женщина

Тело пропавшей неделю назад жительницы Сосногорска найдено накануне поздним вечером. Фото: из личных архивов Ульяны П.

Накануне в Коми волонтеры и сотрудники полиции прекратили поиски пропавшей 36-летней Ульяны П. Женщину искали больше недели и спустя восемь дней родственникам сообщили трагическую весть: Ульяны больше нет в живых.

Жительница Сосногорска пропала при крайне странных обстоятельствах. Вечером она как обычно вышла с работы и направилась в сторону дома, однако муж и двое сыновей маму так и не дождались.

В последний раз Ульяну видели в районе насосной станции СГПЗ. Позже там же ее тело и найдут. Предположительно, женщина умерла от переохлаждения. Однако такая версия многих смутила: за окном была не низкая для этого времени года температура, к тому же, перед смертью женщина заходила в социальные сети и вполне могла связаться с родными и попросить ее встретить.

– Что же такое... Погода на 21 ноября была нулевой ведь. Молодая. Красивая. Жить и жить. Мои соболезнования, - написал Максим Т. под новостью о смерти пропавшей.

Сыновья до сих пор не могут поверить, что их мамы больше нет. Фото: из личных архивов Ульяны П.

Без матери остались двое сыновей. По признаниям близких, младший Максим (имя изменено - прим.ред.) был особенно привязан к матери и очень сильно ее любил.

– Максиму сейчас будет очень плохо без мамы. Уличка была прекрасным человеком, хорошей мамой и замечательной женой. Пусть земля будет пухом, - приносит свои соболезнования знакомый семьи Семен П.

Известно, что траурная церемония состоятся завтра, 1 декабря. Женщину похоронят в Сосногорске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми при загадочных обстоятельствах исчезла 36-летняя женщина

Жительница Сосногорска пропала по дороге домой (подробности)