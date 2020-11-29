Найдено тело пропавшей неделю назад молодой женщины из Сосногорска

Около 22 часов 28 ноября пришла горестная весть: чуда не случилось, Ульяна Помыткина найдена мертвой.

Тело пропавшей неделю назад жительницы Сосногорска Ульяны Помыткиной найдено поздним вечером в субботу, 28 ноября.

Напомним, 36-летняя женщина 21 ноября ушла в неизвестном направлении с работы в районе насосной станции СГПЗ и не вернулась. На связь с родственниками женщина не выходила.

Волонтеры некоммерческой организации "Ухтаспас" и добровольцы из числа местных жителей присоединились к поискам 25 ноября по просьбе мужа. Несколько дней поисковые группы совместно с полицией Сосногорска прочесывали местность. 28 ноября они обследовали гаражные массивы, железнодорожные пути, заброшенные строения, берег реки, постройки и жилые массивы, а также лесные массивы.

Еще субботним вечером «Ухтаспас» объявлял очередной сбор на утро воскресенья. Они собирались продолжить поиски. Но около 22 часов 28 ноября пришла горестная весть: чуда не случилось, Ульяна Помыткина найдена мертвой.

Под этим постом в группе десятки комментариев с выражением соболезнования родным и близким.

Семен Петров: «Матвею будет очень плохо без мамы. Соболезную».

Наталия Деряпа: «Не можем смириться с мыслью, что Ульяны больше нет. Наши соболезнования семье Помыткиных и Корниенко».

«Давайте не пройдем стороной, похороны - это очень сложная процедура! Проводим нашего друга и просто хорошего человека. Очень жаль, что итог наших поисков не принес хороших результатов. Бог все видит и заберет ее к себе! Ребята, кто знал Улю, давайте почтим ее память и проводим в последний путь нашу девочку!», - призывает Татьяна Сычугова.

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