Коронавирус в Коми 30 ноября 2020: за сутки зафиксирован 291 новый случай заболевания COVID-19

Эпидемиологическая ситуация в республике остаётся напряженной. Фото: pexels.com

В Коми число заболевших коронавирусом достигло отметки 21 331. Об этом сообщается на сайте федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Согласно цифрам, прирост за минувшие сутки составил 291 человек.

С выздоровлением выписано 276 (за всё время – 16 718). Смертью закончилось ещё 1 случай. (за всё время – 349).

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