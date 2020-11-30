Коронавирус в Коми 30 ноября 2020: за сутки зафиксирован 291 новый случай заболевания COVID-19

Эпидемиологическая ситуация в республике остаётся напряженной. Фото: pexels.com
В Коми число заболевших коронавирусом достигло отметки 21 331. Об этом сообщается на сайте федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
Согласно цифрам, прирост за минувшие сутки составил 291 человек.
С выздоровлением выписано 276 (за всё время – 16 718). Смертью закончилось ещё 1 случай. (за всё время – 349).
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