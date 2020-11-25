За похороны умершего от коронавируса в Коми нужно доплачивать 4 тысячи

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Житель Сосногорска пытался забрать тело родственника из морга в Сыктывкаре, но ему отказывались выдать его без оплаты обработки тела от коронавируса. Об этом пишет БНК.

Житель Сосногорска пытался забрать из морга в Сыктывкаре тело умершей родственницы, но ему отказались его выдавать без оплаты дополнительной обработки тела от коронавируса и закрытого гроба для захоронения. При этом родственники не заказывали подобную услугу, из-за чего возник конфликт с руководством патологоанатомического бюро.

Согласно прайс-листу, стоимость одной процедуры «Спецупаковка с дезинфекцией и обработкой» стоит 3850 рублей. Сосногорцу данная услуга обошлась в 4400 рублей – обработка (3800 рублей) и укладка тела в гроб (600 рублей).

В Минздраве Коми рассказали, что в период пандемии коронавируса выдача тел умерших в Патологоанатомическом бюро, как и везде в России, производится после проведения обязательного вскрытия, со спецобработкой дезинфицирующими средствами, в спецупаковке и обязательно в закрытом гробу. Иной вариант выдачи тела умершего от COVID-19 или с подозрением на вирус не предусмотрен.

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