Стало известно, сколько человек заразилось коронавирусом в Коми в ноябре

На Республику Коми приходится 7%. Фото: pexels.com

Количество зараженных коронавирусом в Коми увеличилось в ноябре на 7 938 случаев. В конце октября врачи поставили диагноз covid-19 13 393 пациентам, а по состоянию на 30 ноября, этот показатель уже достиг отметки в 21 331 факт инфицирования.

Согласно данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, прирост заражений в республике составляет 59%. По данному показателю Коми находится в середине рейтинга.

Наибольший прирост зафиксирован в Республике Карелия — 133%, или +8 638 человека (с 6 475 до 15 113). На втором месте Санкт-Петербург - 105%, или +64 531 (с 61 376 до 125 907).

Наименьший прирост зафиксирован в Мурманской области — 38%, или +7 567 человека (с 19 852 до 27 419) и в НАО - 40%, или +187 (с 468 до 655). Эти регионы СЗФО демонстрируют прирост ниже общероссийского (42%).

Отмечается, что доля выявленных случаев COVID-19 в Коми составляет всего 7%. Для сравнения, в Санкт-Петербурге этот показатель равен – 44%.

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