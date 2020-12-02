Стало известно, когда в Коми начнется вакцинация от коронавируса

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Вакцинация от коронавируса в Коми начнется 4 декабря, медикам из «красной зоны» предложат препарат «Спутник V». Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Борис Александров.

По его словам, в регион поступило 42 дозы вакцины. Документы на нее Минздрав получил 27 ноября. 4 декабря начнется первый этап вакцинации, а второй – через три недели. В четверг, 3 декабря, Коми получит еще 710 доз вакцины, которые уже отправили из Москвы. Пока препарат получат только медработники «красной зоны».

Как передает «Комиинформ», в 2021 году в Коми придут большие объемы вакцины. Тогда можно будет говорить о вакцинации других категорий населения.

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