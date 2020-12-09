Печорская Снегурочка перепугала всю республику

Печорская Снегурочка очень популярна. Фото: вк.

Всю неделю Республика Коми обсуждает Снегурочку, которая украшает торговый комплекс «Нефтяник» в северном городе Печора.

В Печоре торговый центр для новогоднего настроения украсил фасад Дедом Морозом и Снегурочкой. И если к доброму старику вопросов нет, то внешность его внучки разделила соцсети на два лагеря: одни считают, что не стоило Снегурочке столько есть на самоизоляции, другие называют ее моделью plus-size, что сейчас в тренде. Но всё-таки большую часть печорцев возмутила специфическая внешность снежной красавицы. Как оказалось, Снегурочка получилась явно на любителя.

Хотелось бы такую... Фото: Елена Светлова

Елена Светлова написала в печорском паблике: «Учитывая непрекращающиеся покушения на размещаемые здесь артобъекты со стороны незаконопослушных жителей нашего города, Снегурочка в этом году сделана в антивандальном исполнении. Её сказочный образ, максимально приближенный к суровой печорской реальности, призван отпугивать потенциальных преступников от совершения противоправных деяний».

Для сравнения Елена прикрепила к посту фотографию куклы-снегурочки более модельной внешности, показывая, какой должна быть настоящая героиня зимних сказок.

В интернете появились мемы с печорской Снегурочкой. Фото: Коми в огне.

- Скажите своему непослушному ребёнку, что если он плохо будет себя вести, то к нему придёт такая вот Снегура, и он станет шёлковым, - резюмировала автор поста, поблагодарив коллектив ТК «НЕФТЯНИК» за бесконечный креатив.

О необычной Снегурочке узнала вся Республика Коми, новостная лента целую неделю пестрила её фотографиями.

- Уродство. Отсутствие культуры у людей. Как можно прекрасный сказочный персонаж выставить жабой? - написала Марина Маклакова в своём комментарии.

Находились и те люди, которые защищали печорскую внучку Дедушки Мороза.

- Смешная снегурочка, они разные, наверно, бывают. Всем только красивых подавай... Эта добрая! - отметила Венера Гончарук. Но Елена Натарова добавила к комментарию: «и, судя по лицу, сильно пьющая!»

- Переборщила с ботоксом красотка, - предположила Елена Ерофеева.

- Развидеть не получится, помогут только новые глаза, - сказал Василий Иванов.

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