Самый известный фигурист из Коми заболел коронавирусом

Фото Ольги Тимоховой.

Спортсмен из Республики Коми Дмитрий Алиев заболел коронавирусом.

Чемпион Европы в мужском одиночном катании Дмитрий Алиев не выступит на московском этапе Кубка России (Ростелеком в «Мегаспорте»). По словам его тренера Евгения Рукавицына, спортсмен постарается восстановиться к чемпионату России.

— У Димы положительный тест на коронавирус, поэтому этап Кубка России в Москве мы вынуждены пропустить. Надеемся восстановиться и подготовиться к чемпионату России и выступить в Челябинске, — цитирует Рукавицына сайт ФФККР.

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