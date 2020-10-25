"Произвольную катал на зубах". Ухтинец Дмитрий Алиев о третьем месте на Кубке России

Фото: fsrussia.ru

Ухтинец Дмитрий Алиев по итогу третьего этапа Кубка России по фигурному катанию занял третье место. Соревнования проходили в Сочи 23 и 24 октября.

Напомним, в первый день он стал вторым в короткой программе.

Произвольную программу Дмитрий планировал откатать с двумя четверными, но получился только четверной лутц, на котором судьи отметили недокрут.

Безусловно, скомканная подготовка к сезону, травма, лечение не позволили Диме подготовиться к сезону и к турниру на все сто. Как признался сам фигурист, к Сочи он был готов процентов на 40. После консультации с врачами в Германии форсировать подготовку было нельзя, сообщают на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

"Произвольную катал сегодня на характере, можно сказать, на зубах. Программа новая, не до конца еще отработана. Но со временем, думаю, у меня получится ее раскрыть. На короткой включились эмоции, потому что скучал по выступлениям. Перед произвольной хотел настроиться немного по-другому, но получился такой прокат. Но я все понимаю, надо объективно смотреть на ситуацию: это мое первое выступление после семи с половиной месяцев, что не стартовал. Я знаю, что делать, как делать дальше. И если с короткой справляюсь, то для произвольной необходим резерв. Мне хочется в этом сезоне сохранить себя в форме, быть заряженным, даже, несмотря на неопределенность с календарем", -- признался Дмитрий.

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