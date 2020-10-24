Фигурист из Коми Дмитрий Алиев успешно стартовал на Кубке России

Фото: Минспорта Коми

Фигурист Республики Коми Дмитрий Алиев 23 октября показал короткую программу на Кубке России. Он впервые вышел на лед после серьезной травмы, и этот день принес спортсмену второе место.

Основными конкурентами уроженца Ухты стали призер чемпионатов мира и Европы Михаил Коляда и победитель юниорского чемпионата мира Андрей Мозалев.

По итогам короткой программы Алиев с программой «Маскарад» занял второе место с результатом в 94,01 балла (47,51 – элементы, 46,50 – компоненты). Лидерство держит Михаил Коляда, у которого 101,72 балла. Замыкает тройку Андрей Мозалев с 90,66 баллов.

"В короткой программе мы вернулись к «Маскараду» Арама Хачатуряна, которую Дима катал в олимпийский сезон. Во многом этот шаг продиктован проблемами со здоровьем», - признается хореограф Ольга Глинка.

Напомним, действующий чемпион Европы первый номер сборочной России по фигурному катанию в мужском одиночном катании Дмитрий Алиев в преддверии нового спортивного сезона получил травму. Из-за нее он вынужден был пропустить контрольные прокаты в Москве.

Фото: Минспорта Коми

Победитель среди мужчин-одиночников определится уже сегодня, 24 октября, после выступлений с произвольной программой. По словам тренера Алиева Евгения Рукавицына, Дмитрий выступит с её упрощенным вариантом в связи с короткой подготовкой из-за перенесенной травмы, сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Республики Коми.

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