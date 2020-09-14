Ухтинец Дмитрий Алиев получил травму

Дмитрий Алиев прошел лечение в Германии

В преддверии нового спортивного сезона ухтинский фигурист Дмитрий Алиев получил травму. Об этом пишет «Москва-Баку».

У действующего чемпиона России и Европы усилилась боль в нижней части спины, которая перешла в правый тазобедренный сустав. Спортсмен уже прошел обследование и лечение в Германии.

- Сейчас Дмитрий чувствует себя хорошо и на лед планирует выйти в понедельник. Конечно эти травмы требуют постоянного внимания, прохождения разных процедур- физиотерапии и капельниц. Сейчас эти процедуры мы будем продолжать делать, а в понедельник уже попробуем выйти на лед. Как только Дима выйдет на лед, тогда поймем, как будет складываться начало подготовки к предстоящим турнирам, - сказал тренер Евгений Рукавицын.

В этом сезоне у Дмитрия Алиев запланировано три турнира в чемпионате. Пока изменения в графика спортсмена вносить не будут, сообщил тренер.

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