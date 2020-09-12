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Названы лучшие учителя Коми

За победу в конкурсе "Учитель года-2020" они получат премии
Источник:kp.ru
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Наталья Петухова, учитель истории и обществознания средней общеобразовательной школы-детсада пст.Визиндор Сысольского района

Наталья Петухова, учитель истории и обществознания средней общеобразовательной школы-детсада пст.Визиндор Сысольского района

В Республике Коми подвели итоги конкурса "Учитель года-2020". За это звание неделю состязались 19 педагогов из 16 муниципалитетов.

Первое место и денежный сертификат на 50 тысяч рублей получила Наталья Петухова, учитель истории и обществознания средней общеобразовательной школы-детсада пст.Визиндор Сысольского района. Также она представит республику в финале на всероссийском уровне. Наталья Петухова преподает в школе уже 28 лет. Она сказала, что победа для нее стала неожиданностью.

Медаль за второе место и сертификат на 40 тысяч рублей досталась учителю химии Благоевской СОШ Удорского района Татьяне Георгиевой.

Третье место и сертификат на 30 тысяч рублей получила учитель начальных классов гимназии искусств им. Ю.А.Спиридонова Елена Расова, сообщает Минобрнауки РК.

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