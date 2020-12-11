На средства ЛУКОЙЛа для бюджетных учреждений Усть-Цильмы приобрели автомобили

Фото: газета «Красная Печора»

Ключи от новеньких машин вручила заместитель генерального директора ЛУКОЙЛ-Коми по связям с общественностью, депутат Государственного совета Республики Коми Евгения Лясковская. Передача прошла в ходе рабочего визита парламентария в Усть-Цилемский район.

Транспорт – два автомобиля Lada Granta, микроавтобусы ГАЗ и УАЗ – приобрели для муниципалитета в рамках соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Коми и компанией «ЛУКОЙЛ».

Фото: газета «Красная Печора»

Ключи от двух микроавтобусов вместимостью 13 посадочных мест каждый передали Усть-Цилемскому Центру жилищных расчетов, льгот и субсидий. С их помощью планируют решить давний вопрос организации внутримуниципальных перевозок. Например, до отдаленного села Ермица – сегодня туда можно добраться только на «коммерческих» автобусах, а подарок от нефтяников позволит организовать безопасно и комфортно рейсы для льготных категорий пассажиров.

Еще две машины пришлись как нельзя кстати для Усть-Цилемской средней школы имени М. А. Бабикова, на базе которой с 2017 года ведется обучение на получение прав на управление легковыми автомобилями. Это единственная организация с функциями ДОСААФ в муниципалитете, однако год назад из-за изношенности машин здесь приостановили набор на курсы. Теперь же, с новыми авто, у местных жителей вновь появится возможность получить права в родном районе.

Отличающийся высокой проходимостью «УАЗ» приобрели для районного управления образования. Машина необходима для организации выездов в образовательные учреждения района.

Также Евгения Лясковская в ходе своего визита в район провела депутатский прием, встретилась с депутатами МР «Усть-Цилемский» и сельских поселений «Усть-Цильма» и «Коровий Ручей», посетила объекты, получившие поддержку нефтяников в рамках соглашения с республикой – недавно открытый детский сад №5 в Усть-Цильме, кадетскую школу в селе Коровий Ручей и новый социокультурный центр в деревне Карпушевка.