Ковид проник в закрытое учреждение Коми

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В Сыктывкаре госпитализированы 42 пациента психоневрологического интерната закрытого типа с подозрением на коронавирус. Один из них поступил Республиканскую клиническую больницу отделения милосердия 30 ноября. А вскоре симптомы проявились еще у десятков людей, сообщает БНК.

В Минсоцтруда региона сообщили, что оперативно был проведен медицинский осмотр всех 414 человек, которые сейчас находятся на попечении в интернате. В течение трех дней 42 человека с признаками ОРВИ переведены под круглосуточное наблюдение в Коми республиканскую клиническую больницу, городскую больницу Эжвинского района Сыктывкара и Республиканскую инфекционную больницу. Амбулаторное наблюдение проводится совместно с Сыктывкарской городской поликлиникой №3.

В интернат выезжали сотрудники Роспотребнадзора, администрации учреждения даны указания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

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