Сыктывкарской семье заплатили за нападение крысы на двухлетнего ребенка

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сыктывкарская семья выиграла в суде дело о нападении крысы на двухлетнего ребенка. С управляющей компании взыскали 85 тысяч рублей.

Инцидент произошел в январе в одной из квартир дома №68 по улице Пушкина. Крыса прокралась к спящему в кроватке двухлетнему мальчику и укусила его в трех местах. После этого управляющая компания ООО УК «АльянсСпецСервис» провела дератизацию в доме. К делу подключились следователи.

В сентябре Сыктывкарский городской суд начал разбирательство по иску матери пострадавшего мальчика. Женщина потребовала взыскать с управляющей компании 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в связи с причинением вреда жизни и здоровью, а также 70 тысяч рублей за нарушение правил предоставления коммунальных услуг в многоквартирном доме.

Суд частично удовлетворил иск матери. Размер компенсации морального вреда составил 70 тысяч рублей. Кроме того, в пользу женщины взыскали 10 тысяч рублей морального вреда и 5 тысяч рублей штрафа в качестве компенсации за ущемление ее прав как потребителя. Кроме того, в доход городского бюджета с УК взыскана госпошлина в сумме 12 тысяч рублей. Как передает «Комиинформ», решение суда в законную силу не вступило.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жителей сыктывкарского дома от плесени и крыс смог спасти только суд (подробнее)