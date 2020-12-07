На улицах Сыктывкара включили новогоднюю иллюминацию

Фото: мэрия Сыктывкара

Новогодняя иллюминация уже работает на улицах Кирова, Ленина, Первомайская, Советская, Интернациональная, на Театральной площади и в сквере за Стефановской площадью.

Фото: мэрия Сыктывкара

Кроме этого создают новогоднее настроение световые консоли на улицах Морозова и Коммунистическая, инсталляции «Ёлочный шар» на перекрёстке у «Дома быта» и «Новогодний подарок» на Театральной площади, сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: мэрия Сыктывкара

Напомним, в этом году из-за коронавируса в столице Коми (и не только) отменяются традиционные новогодние мероприятия – ёлки, приёмы, концерты, корпоративы и так далее.

Фото: мэрия Сыктывкара

Но традицию новогоднего украшения столицы решили сохранить. Должно же быть в этом мире место для радости и нечто незыблемое.

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