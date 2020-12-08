Новый год к нам мчится: сколько стоит срубить елку в лесу Коми

Фото: yandex.ru

В Республике Коми утверждены цены на новогодние деревья. В этом году за зелёную красавицу придётся заплатить несколько больше. Особенно, если рубить незаконно.

Так стоимость ёлки высотой до одного метра составляет 38 рублей 69 копеек, тогда как в прошлом году она стоила 32 рубля 36 копеек. Все расценки на инфографике.

Инфографика: Минприроды РК

Но это для тех, кто собирается срубить новогоднюю ель законно. Как это сделать, читайте здесь.

А вот нарушителям лесного законодательства за рубку елей без разрешения придется заплатить штраф. Для физических лиц он достигает 4 тысяч рублей, для должностных — 40 тысяч, для юридических — 300 тысяч. Помимо штрафа им придётся возместить ущерб, причинённый лесным насаждениям в эксплуатационных лесах, превышающий стоимость елей в сотню раз.

Но если вы все-таки подумываете о браконьерском способе добычи лесной красавицы, то рекомендуем прежде ознакомиться с подробными расценками и на этот случай на сайте Минприроды Республики Коми.

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