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Президент РФ: вакцинация от ковида начнется в Коми на этой неделе

Первыми прививки получат медики и учителя
Источник:kp.ru
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Владимир Уйба лично должен обеспечить доставку препарата в пункты вакцинации.

Владимир Уйба лично должен обеспечить доставку препарата в пункты вакцинации.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Президент России Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса медицинских работников и учителей уже на этой неделе во всех регионах.

Главе Коми предстоит в кратчайшие сроки подготовить инфраструктуру для вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции. Такое поручение дал председатель Правительства Михаил Мишустин по итогам заседания президиума координационного совета 7 декабря.

Владимир Уйба лично должен обеспечить доставку препарата в пункты вакцинации, выстроить логистику её проведения, позаботиться о том, чтобы прививку от коронавируса смогли сделать не только горожане, но и жители отдалённых районов. О результатах этой работы он обязан доложить в Минздрав уже сегодня.

Самому Минздраву поручено до 11 декабря представить в Правительство логистические паспорта готовности к проведению вакцинации всех 85 субъектов страны.

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