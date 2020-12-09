Жителей Сыктывкара уговаривают воспользоваться бесплатным ковид-такси

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Врачи амбулаторного ковидного центра Сыктывкара обратились к горожанам с просьбой пользоваться бесплатным такси для визита к доктору.

По словам заведующей центра Татьяны Горбуновой, эта услуга создана для удобства пациентов, которым приходится приезжать с разных концов города. Услугу предлагают операторы колл-центра при записи на прием, исходя из данных о состоянии человека. Если недомогание очень сильное, то идет вызов врача на дом.

Если же человек в состоянии приехать, операторы создают заказ, пациенту нужно лишь выйти к машине в назначенное время. После приема и необходимых процедур такси привезет обратно домой. Татьяна Горбунова уверила, что все автомобили дезинфицируются после каждой поездки.

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