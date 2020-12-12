До Нового года в Коми обуздают цены по распоряжению Правительства РФ

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Для сдерживания роста цен на продукты между производителями продовольствия, торговыми сетями, Минсельхозом и Минпромторгом будут подписаны четырёхсторонние соглашения. К понедельнику, 14 декабря, министерства обязаны внести в Правительство РФ проекты конкретных нормативных актов, сообщают на сайте кабмина.

Предложения по их содержанию и конкретным параметрам Федеральная антимонопольная служба должна представить в Минсельхоз в течение суток. Об этом говорится в протоколе по итогам совещания, которое 10 декабря провёл Председатель Правительства Михаил Мишустин.

По результатам совещания в Правительстве Минсельхоз должен 11 декабря представить в кабмин доклад о конкретных решениях по снижению цен на продовольствие с указанием контрольных точек и ожидаемых результатов.

Также по результатам совещания принято решение создать систему мониторинга цен на социально значимые товары, в том числе с учётом данных Росстата и Федеральной налоговой службы. Детали этого проекта до 21 декабря проработает Минэкономразвития.

В этой работе будут задействованы возможности новой системы онлайн-касс, которые в режиме реального времени передают данные о продажах в налоговые органы. Срок выполнения этой работы – 15 января.

За ситуацией с ценами на продукты Михаил Мишустин будет следить лично. Председатель Правительства попросил докладывать ему об этом еженедельно в рамках оперативных совещаний с вице-премьерами.

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