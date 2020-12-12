За сутки в Коми два рекорда COVID-19 – по заболевшим и выздоровевшим

Всего в республике сейчас 24 813 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 12 декабря в России 28 137 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 302 новых случая.

Всего в республике сейчас 24 813 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 452 пациента, нет новых случаев летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 21 252 человека (345 пациентов выздоровели за сутки).

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