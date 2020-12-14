Три способа поставки «запрещенки» в колонии, которые удивили даже сотрудников УФСИН по Коми

Это просто перекинули, но масштабы поражают воображение. Здесь около 50 предметов.

Более 670 единиц средств сотовой связи и свыше 400 сим-карт изъято в ходе профилактической работы сотрудниками исправительных учреждений УФСИН в 2020 году. «КП-Коми» расскажет о самых необычных способах доставки запрещенных предметов в места лишения свободы.

Этими сведениями поделились сотрудники отдела режима и надзора УФСИН по Коми в канун Дня образования подразделений безопасности УИС, который отмечают 15 декабря.

Среди запрещенных предметов чаще всего правонарушители пытались доставить осужденным мобильные телефоны и комплектующие к ним. Их находили в корпусе от ингалятора, в блоке питания для бритвенной машинки, в баллоне из-под пены для бритья, в дезодоранте, в хозяйственном мыле, в фотоальбоме, в пасхальной открытке, в сигаретах и других предметах.

Особенно запомнились случаи с передачей сотовых телефонов в пищевом пластиковом ведре с двойным дном. В начале мая такая посылка пришла в ИК-24 (п. Сирачой, г. Ухта) от жительницы п. Водный, а в конце июля – в ИК-25 (мкр Верхний Чов, г. Сыктывкар) от жителя столицы республики. В первом случае тара была заполнена топленым маслом, во втором – медом.

В ходе досмотра груза в сердцевине одного из бревен сотрудники колонии обнаружили 9 сотовых телефонов, 2 сим-карты и 2 штекера от зарядных устройств.

Неудачей обернулась и попытка жителя села Выльгорт Сыктывдинского района провезти запрещенные предметы в пиловочнике, который он вез для деревообрабатывающего цеха ИК-25. В ходе досмотра груза в сердцевине одного из бревен сотрудники колонии обнаружили 9 сотовых телефонов, 2 сим-карты и 2 штекера от зарядных устройств.

Из последних случаев, поразивших всех своей безнравственностью – попытка доставить сотовый телефон в иконе для карманного ношения. Посылка предназначалась осужденному из ИК-31 в Микуне и была отправлена жительницей Печоры. При досмотре бандероли, поступившей на имя осужденного, отбывающего наказание за мошенничество, сотрудники учреждения изъяли из иконы мини-телефон, который, несмотря на компактные размеры обычной пластиковой карты, выполнял все необходимые функции.

Сотовый телефон пытались доставить в иконе для карманного ношения.

Но чаще всего запрещенные предметы банально пытаются перебросить через ограждения режимных учреждений. Рекордсменом в этом году стал 27-летний безработный житель Ухты, который в конце сентября в пяти свертках, обмотанных клейкой лентой, пытался забросить сразу 30 мобильных телефонов, 12 сим-карт, 3 зарядных устройства, карта памяти, 5 USB-кабелей и гарнитура к средствам мобильной связи.

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