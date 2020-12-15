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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Коми 15 декабря 2020: за сутки зафиксировали 295 новых случаев заболевания COVID-19

В регионе скончались еще восемь человек
Источник:kp.ru
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Фото: Артем КИЛЬКИН

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Коми вновь выросло число заражений и жертв коронавирусной инфекции. Новыми данными по заболеваемости в республике поделился федеральный оперативный штаб.

Согласно данным на 15 декабря, в регионе за сутки зарегистрировали 295 подтвержденных случаев коронавируса. Вместе с ними в республике отмечено в общей сложности 25 797 фактов заболевания.

Выписано в республике за весь период 22 257 пациентов, из них 331 – за сутки. Сообщается и об очередных жертвах коронавируса. Список летальных исходов увеличился на восемь человек и достиг отметки в 468.

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