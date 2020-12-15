Сколько человек вакцинируют от коронавируса в Коми до конца года

Всего для формирования надежной защиты организма надо 42 дня. Фото: Иван МАКЕЕВ

На 14 декабря в Коми привиты от коронавируса 44 человека. Вакцинация в республике началась 5 декабря, рассказал Владимир Уйба в прямом эфире на телеканале «Россия-24».

На данный момент в регион уже поступило 542 дозы вакцины, до конца 2020 года поступит еще 710.

– Все идет планово, прививаем в первую очередь медицинских работников, которые работают с коронавирусом, – подчеркнул глава Коми.

Перед прививкой обследуют, как положено по регламентам. Второй компонент вакцины вводят через 21 день, его еще никто не получал. А всего для формирования надежной защиты организма надо 42 дня. Естественно, при соблюдении всех предписанных правил привитым.

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